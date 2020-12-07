Зеленський призначив суддю Печерського райсуду Києва

"Відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 та частин першої і другої статті 128 Конституції України постановляю: призначити Хайнацького Євгена Сергійовича на посаду судді Печерського районного суду Міста Києва", - йдеться у документі.

Нагадаємо, наприкінці листопада Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 7 суддів у Києві, Харкові, Чернівцях, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині.