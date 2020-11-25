Зеленський призначив 7 суддів у місцевих судах

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 7 суддів у Києві, Харкові, Чернівцях, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині. Відповідні укази від 24 листопада оприлюднені на офіційному сайті Офісу Президента, передає УНН.