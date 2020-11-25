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Зеленський призначив 7 суддів у місцевих судах

Зеленський призначив 7 суддів у місцевих судах

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 7 суддів у Києві, Харкові, Чернівцях, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині. Відповідні укази від 24 листопада оприлюднені на офіційному сайті Офісу Президента, передає УНН.

Так, указом №512/2020 Президент призначив суддею Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаку Олександра Васильовича, а №513/2020 - Жуковську Олександру Юріївну на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області.

А указом №514/2020 Зеленський призначив ще 5 суддів у місцевих загальних судах:

▪️ Шептицьку Наталію Вікторівну - на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області;
▪️ Гомаду Валентина Андрійовича - на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;
▪️ Піньковського Романа Володимировича - судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;
▪️ Танасійчук Наталію Миколаївну - судді Шевченківського районного суду міста Чернівців;
▪️ Бондаренко Марину Сергіївну - судді Дарницького районного суду міста Києва.

Нагадаємо, у середині листопада Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 21 суддю.

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