Зеленський призначив 7 суддів у місцевих судах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 7 суддів у Києві, Харкові, Чернівцях, а також на Волині, Рівненщині та Черкащині. Відповідні укази від 24 листопада оприлюднені на офіційному сайті Офісу Президента, передає УНН.
Так, указом №512/2020 Президент призначив суддею Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаку Олександра Васильовича, а №513/2020 - Жуковську Олександру Юріївну на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області.
А указом №514/2020 Зеленський призначив ще 5 суддів у місцевих загальних судах:
▪️ Шептицьку Наталію Вікторівну - на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області;
▪️ Гомаду Валентина Андрійовича - на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;
▪️ Піньковського Романа Володимировича - судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області;
▪️ Танасійчук Наталію Миколаївну - судді Шевченківського районного суду міста Чернівців;
▪️ Бондаренко Марину Сергіївну - судді Дарницького районного суду міста Києва.
Нагадаємо, у середині листопада Президент України Володимир Зеленський призначив у місцевих загальних судах на посади 21 суддю.