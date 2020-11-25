Зеленский назначил 7 судей в местных судах

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 11727 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 43457 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63479 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 88878 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112386 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114137 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126209 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Зеленский назначил 7 судей в местных судах

Зеленский назначил 7 судей в местных судах

Киев  •  УНН

 • 24009 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 7 судей в Киеве, Харькове, Черновцах, а также на Волыни, в Ровенской и Черкасской областях. Соответствующие указы от 24 ноября опубликованы на официальном сайте Офиса Президента, передает УНН.

Так, указом №512/2020 Президент назначил судьей Соломенского районного суда города Киева Бурлаку Александра Васильевича, а №513/2020 - Жуковскую Александру Юрьевну на должность судьи Дубенского районного суда Ровенской области.

А указом №514/2020 Зеленский назначил еще 5 судей в местных общих судах:

▪️ Шептицкую Наталью Викторовну - на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области;
▪️ Гомаду Валентина Андреевича - на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова;
▪️ Пиньковского Романа Владимировича - судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области;
▪️ Танасийчук Наталью Николаевну - судьи Шевченковского районного суда города Черновцы;
▪️ Бондаренко Марину Сергеевну - судьи Дарницкого районного суда города Киева.

Напомним, в середине ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 21 судью.

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