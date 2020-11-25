Зеленский назначил 7 судей в местных судах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 7 судей в Киеве, Харькове, Черновцах, а также на Волыни, в Ровенской и Черкасской областях. Соответствующие указы от 24 ноября опубликованы на официальном сайте Офиса Президента, передает УНН.
Так, указом №512/2020 Президент назначил судьей Соломенского районного суда города Киева Бурлаку Александра Васильевича, а №513/2020 - Жуковскую Александру Юрьевну на должность судьи Дубенского районного суда Ровенской области.
А указом №514/2020 Зеленский назначил еще 5 судей в местных общих судах:
▪️ Шептицкую Наталью Викторовну - на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области;
▪️ Гомаду Валентина Андреевича - на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова;
▪️ Пиньковского Романа Владимировича - судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области;
▪️ Танасийчук Наталью Николаевну - судьи Шевченковского районного суда города Черновцы;
▪️ Бондаренко Марину Сергеевну - судьи Дарницкого районного суда города Киева.
Напомним, в середине ноября Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 21 судью.