Зеленський призначив посла України у Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський указом № 942/2019 призначив Василя Кирилича послом України у Республіці Хорватії, передає УНН з посиланням на сайт Президента.
У тексті документу № 942/2019 вказано, що: “Призначити Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Хорватія”.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський власними указами перевів Івана Кулебу з посади посла у Республіці Казахстан на посаду посла у Республіці Вірменія.
Додамо, що Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.