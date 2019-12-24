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Зеленський призначив посла України у Хорватії

Зеленський призначив посла України у Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський указом № 942/2019 призначив Василя Кирилича послом України у Республіці Хорватії, передає УНН з посиланням на сайт Президента.

У тексті документу № 942/2019 вказано, що: “Призначити Кирилича Василя Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Хорватія”.

Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський власними указами перевів Івана Кулебу з посади посла у Республіці Казахстан на посаду посла у Республіці Вірменія.

Додамо, що Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.

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