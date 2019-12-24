Зеленский назначил посла Украины в Хорватии

В тексте документа № 942/2019 указано, что: “Назначить Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия”.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский собственными указами перевел Ивана Кулебу с должности посла в Республике Казахстан на должность посла в Республике Армения.

Добавим, что Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы.