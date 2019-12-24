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Президент призначив Тарасюка постпредом України при Раді Європи

Президент призначив Тарасюка постпредом України при Раді Європи

Київ • УНН

 • 21361 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи. Про це йдеться у президентському указі №943/2019 від 24 грудня, передає УНН.

"Призначити Тарасюка Бориса Івановича постійним представником України при Раді Європи", - йдеться у тексті указу.

Додамо, Борис Тарасюк - український дипломат і політик, двічі міністр закордонних справ України. (1998-2000, 2005-2007), лідер Народного Руху України (2003-2012), народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань Верховної Ради України.

Нагадаємо, на початку вересня Володимир Зеленський звільнив Дмитра Кулебу з посади постпреда при Раді Європи. 

Так, 29 серпня ВР затвердила новий склад Кабміну, куди увійшов як віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Українські Національні Новини

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