Президент назначил Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте указа.

Добавим, Борис Тарасюк - украинский дипломат и политик, дважды министр иностранных дел Украины. (1998-2000, 2005-2007), лидер Народного Руха Украины (2003-2012), народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов Верховной Рады Украины.

Напомним, в начале сентября Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постпреда при Совете Европы.

Так, 29 августа ВР утвердила новый состав Кабмина, куда вошел как вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.