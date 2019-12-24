Зеленський указами перевів посла у Казахстані на посаду посла у Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський власними указами перевів Івана Кулебу з посади посла у Республіці Казахстан на посаду посла у Республіці Вірменія, пише УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Указом № 940/2019 Президент України постановив: “Звільнити Кулебу Івана Дмитровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан”.
Іншим документом, № 941/2019, Глава держави призначив: “Кулебу Івана Дмитровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія”.
Як писав УНН раніше, Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 934/2019 “Про присвоєння дипломатичних рангів”.