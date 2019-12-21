Президент присвоїв низку дипломатичні рангів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №934/2019 "Про присвоєння дипломатичних рангів", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
Так, відповідно до указу Президента Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Болгарія Віталію Москаленку присвоїли дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу присвоїли чотирьом особам.
Окрім того, п’ятьом особам присвоїли дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до Указу Президента України від 4 червня 2008 року № 513 "Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави". Таким чином Зеленський відмовився від права узгоджувати призначення деяких дипломатів МЗС.