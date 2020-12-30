Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де святкуватиме Новий Рік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області. Про це повідомляє пресслужба Глави держави, передає УНН.
“Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Івано-Франківської області. Глава держави зустрінеться з адміністративно-господарським активом регіону та заслухає доповідь голови Івано-Франківської облдержадміністрації”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак раніше повідомив ЗМІ про те, що Президент Володимир Зеленський святкуватиме Новий рік у західній резиденції у селі Гута Івано-Франківської області.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області, під час якої взяв участь у низці заходів.