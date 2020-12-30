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Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область, где будет праздновать Новый Год

Киев • УНН

 • 14953 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область, где будет праздновать Новый Год

“Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Глава государства встретится с административно-хозяйственным активом региона и заслушает доклад председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сообщил СМИ о том, что Президент Владимир Зеленский будет праздновать Новый год в западной резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область, во время которой принял участие в ряде мероприятий.

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