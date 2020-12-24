Зеленський назвав “символічним” заміну в вітчизняних гвинтокрилах російських лопатей на українські
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Відтепер Україна виробляє власні лопаті для гвинтокрилів, які вже були успішно випробувані на підприємстві "Мотор Січ". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.
"Це дуже символічно для незалежності нашої країни, й це дуже патріотично, що ми виробляємо наші сучасні українські лопаті, які раніше купували лише в Росії. Сьогодні були випробування гвинтокрилів, вони вперше полетіли на українських лопатях", – зазначив Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області.
Нагадаємо, що 5 грудня китайські інвестори ПАТ “Мотор Січ” почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їх інвестицій в це підприємство.