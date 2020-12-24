Зеленський назвав “символічним” заміну в вітчизняних гвинтокрилах російських лопатей на українські

"Це дуже символічно для незалежності нашої країни, й це дуже патріотично, що ми виробляємо наші сучасні українські лопаті, які раніше купували лише в Росії. Сьогодні були випробування гвинтокрилів, вони вперше полетіли на українських лопатях", – зазначив Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області.

Нагадаємо, що 5 грудня китайські інвестори ПАТ “Мотор Січ” почали міжнародний арбітраж з метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їх інвестицій в це підприємство.