Зеленский назвал "символическим" замену в отечественных вертолетах российских лопастей на украинские

"Это очень символично для независимости нашей страны, и это очень патриотично, что мы производим наши современные украинские лопасти, которые ранее покупали только в России. Сегодня были испытания вертолетов, они впервые полетели на украинских лопастях", - отметил Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Напомним, что 5 декабря китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина 3,5 млрд долларов, поскольку квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятие.