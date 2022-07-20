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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський позбавив громадянства Рабіновіча, Коломойського та Корбана – джерело

Зеленський позбавив громадянства Рабіновіча, Коломойського та Корбана – джерело

Київ • УНН

 • 2442345 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський таємним указом позбавив громадянства олігарха Ігоря Коломойського, співголови забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновіча, а також бізнесмена, голову тероборони Дніпра Геннадія Корбана. Про це журналісту УНН підтвердили джерела в Офісі Президента.

Деталі

Деякі політологи розповсюдили інформацію, що вищезазначених осіб позбавили українського громадянства. На Банковій журналісту підтвердили дану інформацію, додавши, що відповідний указ Президент України підписав таємно.

Доповнення

Зазначимо, що деякі народні депутати оприлюднили інформацію, що олігарху Рабіновичу незабаром буде оголошена підозра у державній зраді.

Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що відповідну підозру також отримає опозиційний політик Євгеній Мураєв.

Контекст

Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що станом на сьогоднішній день під ознаки олігарха, які визначені законом України, підпадають орієнтовно 86 осіб.

Зокрема, в Україні вже готовий технічний реєстр олігархів. Як заявив Данілов, зараз відбувається технічна робота в тих інституціях, які мають право, згідно із законом, робити подання на перевірку тих чи інших осіб, які мають ознаки "олігархів".

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