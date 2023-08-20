Зеленський пояснив чому Україна раніше не почала контрнаступ

Цитата

«Ми не робили потужних контрнаступальних дій раніше, тому що не було чим. Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, танків, то ви просто втратите людей. Загинуть тисячі людей…Ви не досягнете тієї цілі, яка єдина – це повна деокупація всієї нашої території. Ми чекали поки у нас будуть потужності», - сказав Зеленський.

Доповнення

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що український контрнаступ "далекий від провалу", попри те, що відбувається "повільніше" ніж очікувалося. Україна має "значну кількість" бойової потужності, яка ще не залучена.