Зеленский объяснил почему Украина раньше не начала контрнаступление

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«Мы не делали мощных контрнаступательных действий раньше, потому что нечем было. Если у вас есть дефицит бронированной техники, танков, то вы просто потеряете людей. Погибнут тысячи людей…Вы не достигнете той цели, которая единственная – это полная деоккупация всей нашей территории. Мы ждали пока у нас будут мощности», - сказал Зеленский.

Дополнение

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление "далеко от провала", несмотря на то, что происходит "медленнее" чем ожидалось. Украина имеет "значительное количество" боевой мощи, которая еще не задействована.