Зеленський попросив вивчити можливість проведення візиту солідарності до Ізраїлю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попросив вивчити можливість проведення візиту солідарності до Ізраїлю, передає УНН із посиланням на Ynet.
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За даними ЗМІ, візит ще не запланований, але вже є перші контакти.
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Зеленський під час візиту до НАТО заявив: «Ми перебуваємо у стані війни і знаємо, що означає бути під ударом терористів. Дуже важливо не залишатися самотнім у цій ситуації. Це може врятувати життя людей і нації. Я рекомендую світовим лідерам полетіти в Ізраїль і підтримати людей».
Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.