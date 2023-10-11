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Зеленський попросив вивчити можливість проведення візиту солідарності до Ізраїлю - ЗМІ

Зеленський попросив вивчити можливість проведення візиту солідарності до Ізраїлю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 600401 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попросив вивчити можливість проведення візиту солідарності до Ізраїлю, передає УНН із посиланням на Ynet.

Деталі

За даними ЗМІ, візит ще не запланований, але вже є перші контакти.

Раніше

Зеленський під час візиту до НАТО заявив: «Ми перебуваємо у стані війни і знаємо, що означає бути під ударом терористів. Дуже важливо не залишатися самотнім у цій ситуації. Це може врятувати життя людей і нації. Я рекомендую світовим лідерам полетіти в Ізраїль і підтримати людей».

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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