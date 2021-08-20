Зеленський підписав указ про зміну порядку помилування корупціонерів

Деталі

Згідно з указом, особи, засуджені за вчинення корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку помилування після фактичного відбуття ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 Кримінального Кодексу України.

У виняткових випадках клопотання про помилування може бути подано членом Комісії при Президентові України у питаннях помилування, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Радником — уповноваженого Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Радником — уповноваженого Президента України з питань безбар’єрності. Водночас вони мають подавати клопотання про помилування безпосередньо до Офісу Президента України. До такого клопотання долучаються будь-які документи, які мають значення для застосування помилування.

Також згідно з передбаченими змінами, засідання Комісії за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

Доповнення

Зеленський затвердив новий персональний склад Комісії у питаннях помилування.

Минулого року Кабмін погодив проект наказу “Про внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування”, в якому пропонується низка змін у здійсненні процедури помилування.