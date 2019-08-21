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Зеленський затвердив новий персональний склад Комісії у питаннях помилування

Зеленський затвердив новий персональний склад Комісії у питаннях помилування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни про порядок здійснення помилування та затвердив новий персональний склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ № 615/2019.

“На зміну Указу Президента України від 6 грудня 1999 року № 1532 „Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування“ затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування”, — йдеться в указі.

Також до Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223 (зі змінами, внесеними Указом від 14 травня 2016 року № 211), внесли зміни.

Водночас, постановлено визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України від 1 грудня 2018 року № 400 “Про новий склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування”.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким визначив Департамент доступу до публічної інформації Офісу Президента України спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації.

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