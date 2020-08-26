Кабмін схвалив внесення змін до процедури помилування

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 151466 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 105616 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 98391 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 106474 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 126701 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137867 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221682 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216121 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186629 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176207 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
74%
Популярнi новини

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47893 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154527 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29700 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45901 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 16136 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 151469 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154710 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278515 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302522 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385406 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46016 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29813 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48012 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50937 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126346 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Кабмін схвалив внесення змін до процедури помилування

Київ • УНН

 • 13968 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проект наказу "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування”, в якому пропонується низка змін у здійсненні процедури помилування. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан, передає УНН.

Кабмін схвалив внесення змін до процедури помилування

“На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проект указу "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223", завдяки якому пропонується низка змін у здійсненні процедури помилування”, - написав Василь Мокан.

Він зазначив, що проектом наказу пропонується:

- позбавити голову або іншого члена Комісії при Президентові України права подання клопотання про помилування;

- зміну обставин для помилування у виняткових випадках, зокрема, надзвичайні обставини замінено на обставини, що зумовлені гуманним ставленням;

- передбачити можливість ініціювання Комісією проведення адміністрацією установи виконання покарань психологічного тестування засудженого та (або) проведення оцінки ризиків вчинення нового злочину;

- включити до складу Комісії представників громадських об'єднань;

- надсилати електронною поштою або іншими засобами зв'язку запитів, документів, матеріалів та інформації щодо помилування;

- встановити місячний строк видання Президентом України указу про помилування засудженого з моменту отримання пропозиції Комісії;

- щомісячне публікування на офіційному вебсайті Офісу президента інформації про стан розгляду клопотань про помилування, кількість задоволених та відхилених клопотань.

“Крім того, сьогодні Кабмін ухвалив проект постанови "Про внесення зміни до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених" - йдеться про виключення з цього Порядку вимоги щодо можливості додаткового погодження начальником слідчих ізоляторів посвідчувати довіреності або заповіти особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, з посадовою, службовою особою чи органом, у провадженні яких перебуває справа”, - додав Василь Мокан.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Президент підписав указ про зміни у складі Комісії у питаннях помилування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81