Кабмін схвалив внесення змін до процедури помилування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проект наказу "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування”, в якому пропонується низка змін у здійсненні процедури помилування. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан, передає УНН.
“На сьогоднішньому засіданні Кабмін погодив проект указу "Про внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223", завдяки якому пропонується низка змін у здійсненні процедури помилування”, - написав Василь Мокан.
Він зазначив, що проектом наказу пропонується:
- позбавити голову або іншого члена Комісії при Президентові України права подання клопотання про помилування;
- зміну обставин для помилування у виняткових випадках, зокрема, надзвичайні обставини замінено на обставини, що зумовлені гуманним ставленням;
- передбачити можливість ініціювання Комісією проведення адміністрацією установи виконання покарань психологічного тестування засудженого та (або) проведення оцінки ризиків вчинення нового злочину;
- включити до складу Комісії представників громадських об'єднань;
- надсилати електронною поштою або іншими засобами зв'язку запитів, документів, матеріалів та інформації щодо помилування;
- встановити місячний строк видання Президентом України указу про помилування засудженого з моменту отримання пропозиції Комісії;
- щомісячне публікування на офіційному вебсайті Офісу президента інформації про стан розгляду клопотань про помилування, кількість задоволених та відхилених клопотань.
“Крім того, сьогодні Кабмін ухвалив проект постанови "Про внесення зміни до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених" - йдеться про виключення з цього Порядку вимоги щодо можливості додаткового погодження начальником слідчих ізоляторів посвідчувати довіреності або заповіти особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, з посадовою, службовою особою чи органом, у провадженні яких перебуває справа”, - додав Василь Мокан.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року Президент підписав указ про зміни у складі Комісії у питаннях помилування.