Президент підписав указ про зміни у складі Комісії у питаннях помилування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №855/2019 "Про зміни у складі Комісії при Президентові України у питаннях помилування". Відповідний документ було оприлюднено 21 листопада на сайті Глави держави, передає УНН.
Так, відповідним указом Президент увів до персонального складу Комісії при Президентові України у питаннях помилування першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України Дмитра Журавльова, заступника міністра юстиції України Валерію Коломієць, начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Василя Коробко та заступника міністра внутрішніх справ України Катерину Павліченко.
Крім того, Зеленський вивів зі складу Комісії при Президентові України у питаннях помилування Ю.Бєлоусова, О.Крикушенка та І.Ліщину.
Нагадаємо, 21 серпня Зеленський підписав указ, яким вніс зміни про порядок здійснення помилування та затвердив новий персональний склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування.