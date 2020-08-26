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Кабмин одобрил внесение изменений в процедуру помилования

Киев • УНН

 • 13968 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На сегодняшнем заседании Кабмин согласовал проект приказа "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования", в котором предлагается ряд изменений в осуществлении процедуры помилования. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан, передает УНН.

Кабмин одобрил внесение изменений в процедуру помилования

"На сегодняшнем заседании Кабмин согласовал проект указа "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления помилования, утвержденного Указом Президента Украины от 21 апреля 2015 № 223", благодаря которому предлагается ряд изменений в осуществлении процедуры помилования", - написал Василий Мокан.

Он отметил, что проектом приказа предлагается:

- лишить голову или иного члена Комиссии при Президенте Украины права подачи ходатайства о помиловании;

- изменение обстоятельств для помилования в исключительных случаях, в частности, чрезвычайные обстоятельства заменено на обстоятельства, обусловленные гуманным отношением;

- предусмотреть возможность инициирования Комиссией проведения администрацией учреждения исполнения наказаний психологического тестирования осужденного и (или) проведение оценки рисков совершения нового преступления;

- включить в состав Комиссии представителей общественных объединений;

- отправлять по электронной почте или другими средствами связи запросов, документов, материалов и информации о помиловании;

- установить месячный срок издания Президентом Украины указа о помиловании осужденного с момента получения предложения Комиссии;

- ежемесячное публикации на официальном веб-сайте Офиса президента информации о состоянии рассмотрения ходатайств о помиловании, количество удовлетворенных и отклоненных ходатайств.

"Кроме того, сегодня Кабмин принял проект постановления "О внесении изменения в Порядок удостоверения завещаний и доверенностей, которые приравниваются к нотариально удостоверенным", - говорится об исключении из этого Порядка требования о возможности дополнительного согласования начальником следственных изоляторов удостоверять доверенности или завещания лица, содержащегося в следственном изоляторе, с должностным, служебным лицом или органом, в производстве которых находится дело", - добавил Василий Мокан.

Напомним, в ноябре 2019 года Президент подписал указ об изменениях в составе Комиссии по вопросам помилования.

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