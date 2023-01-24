Зеленський обговорив з президентом Фінляндії надання танків Україні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 13595 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 28821 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 38881 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 48952 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 85737 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 53614 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 111781 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 80031 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63255 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119714 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.1м/с
22%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 53123 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 42769 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 104353 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 45066 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 41455 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 85772 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 105890 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 111798 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 231450 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 280375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 42470 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 46057 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 31707 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 35831 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51144 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії надання танків Україні

Київ • УНН

 • 893037 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, зокрема, захист української енергетики та участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Про це Зеленський повідомив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії надання танків Україні

Цитата

«Ми провели з президентом плідні, детальні, перспективні переговори. Оборонна співпраця, захист нашої енергетики, взаємодія в європейських структурах, питання регіональної безпеки, українська формула миру та інші питання від яких прямо залежить безпека наших країн та безпека Європи», - розповів Зеленський

За його словами, сьогодні у другій частині їхньої зустрічі вони обговорять, які наголоси варто зробити при підготовці нового, 10 пакету санкцій ЄС проти росії.

«Дуже важливо, щоб міжнародні зусилля були спрямовані на недопущення будь-яких спроб росії та пов'язаних з нею осіб обійти санкційний тиск», - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що вони обговорили, що саме потрібно для того, щоб рф програла на полі бою.

«У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – зазначив Президент.

Додамо

Під час зустрічі лідери приділили увагу можливості долучення Фінляндії до реалізації конкретних пунктів української формули миру.

«Ми вже працюємо разом у питанні продовольчої безпеки – Фінляндія долучилася до нашої ініціативи Grain from Ukraine, і я вдячний за це. Так само можемо працювати й над реалізацією інших пунктів нашої формули», – зауважив Зеленський.

Окремо сторони торкнулися питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фінляндія на рік продовжила дозвіл на проживання для біженців з України

«Почув дуже важливі для України слова підтримки», – сказав Зеленський.

Зі свого боку Саулі Нііністьо розповів, що сьогодні мав нагоду відвідати Бородянку та Бучу на Київщині, де побачив сліди жорстокості російських загарбників і страждання українського народу.

«Ми готові зробити все, що зможемо, щоб допомогти вам. Робили це й досі, особливо після торішнього масштабного нападу», – наголосив лідер Фінляндії.

За словами Нііністьо, його країна постійно підтримує Україну й надала допомогу майже на 600 млн євро.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нійністе в Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24