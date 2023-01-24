Зеленський обговорив з президентом Фінляндії надання танків Україні

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«Ми провели з президентом плідні, детальні, перспективні переговори. Оборонна співпраця, захист нашої енергетики, взаємодія в європейських структурах, питання регіональної безпеки, українська формула миру та інші питання від яких прямо залежить безпека наших країн та безпека Європи», - розповів Зеленський

За його словами, сьогодні у другій частині їхньої зустрічі вони обговорять, які наголоси варто зробити при підготовці нового, 10 пакету санкцій ЄС проти росії.

«Дуже важливо, щоб міжнародні зусилля були спрямовані на недопущення будь-яких спроб росії та пов'язаних з нею осіб обійти санкційний тиск», - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що вони обговорили, що саме потрібно для того, щоб рф програла на полі бою.

«У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – зазначив Президент.

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Під час зустрічі лідери приділили увагу можливості долучення Фінляндії до реалізації конкретних пунктів української формули миру.

«Ми вже працюємо разом у питанні продовольчої безпеки – Фінляндія долучилася до нашої ініціативи Grain from Ukraine, і я вдячний за це. Так само можемо працювати й над реалізацією інших пунктів нашої формули», – зауважив Зеленський.

Окремо сторони торкнулися питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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«Почув дуже важливі для України слова підтримки», – сказав Зеленський.

Зі свого боку Саулі Нііністьо розповів, що сьогодні мав нагоду відвідати Бородянку та Бучу на Київщині, де побачив сліди жорстокості російських загарбників і страждання українського народу.

«Ми готові зробити все, що зможемо, щоб допомогти вам. Робили це й досі, особливо після торішнього масштабного нападу», – наголосив лідер Фінляндії.

За словами Нііністьо, його країна постійно підтримує Україну й надала допомогу майже на 600 млн євро.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нійністе в Києві.