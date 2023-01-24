Зеленский обсудил с президентом Финляндии предоставление танков Украине

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«Мы провели с президентом плодотворные, детальные, перспективные переговоры. Оборонное сотрудничество, защита нашей энергетики, взаимодействие в европейских структурах, вопросы региональной безопасности, украинская формула мира и другие вопросы от которых напрямую зависит безопасность наших стран и безопасность Европы», - рассказал Зеленский

По его словам, сегодня во второй части их встречи они обсудят, какие ударения стоит сделать при подготовке нового, 10 пакета санкций ЕС против россии.

«Очень важно, чтобы международные усилия были направлены на недопущение любых попыток россии и связанных с ней лиц обойти санкционное давление», - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что они обсудили, что именно нужно для того, чтобы рф проиграла на поле боя.

«В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран в вопросе предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку. Такой вклад в победу для нас очень важен», – отметил Президент.

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Во время встречи лидеры уделили внимание возможности приобщения Финляндии к реализации конкретных пунктов украинской формулы мира.

«Мы уже работаем вместе в вопросе продовольственной безопасности – Финляндия присоединилась к нашей инициативе Grain from Ukraine, и я благодарен за это. Так же можем работать и над реализацией других пунктов нашей формулы», – отметил Зеленский.

Отдельно стороны коснулись вопросов европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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«Услышал очень важные для Украины слова поддержки», – сказал Зеленский.

Со своей стороны Саули Ниинистьо рассказал, что сегодня имел возможность посетить Бородянку и Бучу на Киевщине, где увидел следы жестокости российских захватчиков и страдания украинского народа.

«Мы готовы сделать все, что сможем, чтобы помочь вам. Делали это и до сих пор, особенно после прошлогоднего масштабного нападения», – подчеркнул лидер Финляндии.

По словам Ниинистьо, его страна постоянно поддерживает Украину и предоставила помощь почти на 600 млн евро.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве.