Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нійністе в Києві, передає УНН.
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«Вітаю в Україні Президента Фінляндії Саулі Нійністе. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!», - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
Міграційна служба Фінляндії автоматично продовжує посвідки на тимчасове проживання для українців, які втекли від війни, на рік - до 4 березня 2024 року.
Повідомлялося, що Фінляндія надасть Україні дванадцятий пакет військової допомоги, який буде більше, ніж попередні. Його вартість становить понад 400 мільйонів євро.