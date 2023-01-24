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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 13927 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії

Київ • УНН

 • 893912 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Саулі Нійністе в Києві, передає УНН.

Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії

Цитата

«Вітаю в Україні Президента Фінляндії Саулі Нійністе. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу. Дякую за цей візит!», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

Міграційна служба Фінляндії автоматично продовжує посвідки на тимчасове проживання для українців, які втекли від війни, на рік - до 4 березня 2024 року.

Повідомлялося, що Фінляндія надасть Україні дванадцятий пакет військової допомоги, який буде більше, ніж попередні. Його вартість становить понад 400 мільйонів євро.

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