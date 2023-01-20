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Більший за всі попередні: Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Фінляндія надасть Україні дванадцятий пакет військової допомоги, який буде більше, ніж попередні. Його вартість становить понад 400 мільйонів євро, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті міністерства оборони Фінляндії.

Більший за всі попередні: Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Цитата

"Україна все ще потребує підтримки в обороні. Набір оборонного обладнання, який буде відправлено зараз, явно найбільший з наданих нами. Фінляндія постачає Україні важке озброєння та боєприпаси", - заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

Деталі

З метою гарантування безпечної доставки допомоги деталі щодо її змісту, способу та графіку доставки не повідомлятимуться більш детально, зауважили в МО Фінляндії. Однак, у міністерстві вказали, що пакет включатиме зброю, щодо якої раніше Україна робила запит, з огляду на ресурсне становище Сил оборони країни.

Зазначається, що надання частини цієї зброї стало можливим завдяки активізації двосторонньої співпраці Фінляндії та Швеції. Згідно з декларацією про наміри, яка буде підписана сьогодні, Фінляндія передасть Україні матеріали, а Швеція висловлює готовність підтримати Фінляндію за потребою. Міністерства оборони країн обговорили, що і в яких обсягах можуть передати Україні, щоб не ставити під загрозу власну обороноздатність.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 січня, союзники НАТО зберуться на Рамштайні, у Німеччині, щоб обговорити військову допомогу Україні. Група країн-учасниць вже пообіцяла домогтися "безпрецедентних" постачань озброєнь.

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