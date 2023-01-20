Больше, чем все предыдущие: Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

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"Украина все еще нуждается в поддержке в обороне. Набор оборонного оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой из предоставленных нами. Финляндия поставляет Украине тяжелое вооружение и боеприпасы", - заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

Детали

С целью обеспечения безопасной доставки помощи детали относительно ее содержания, способа и графика доставки не будут сообщаться более подробно, отметили в МО Финляндии. Однако, в министерстве указали, что пакет будет включать оружие, которое ранее запрашивала Украина, учитывая ресурсное положение Сил обороны страны.

Отмечается, что предоставление части этого оружия стало возможным благодаря активизации двустороннего сотрудничества Финляндии и Швеции. Согласно декларации о намерениях, которая будет подписана сегодня, Финляндия передаст Украине материалы, а Швеция выражает готовность поддержать Финляндию при необходимости. Министерства обороны стран обсудили, что и в каких объемах могут передать Украине, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.

Напомним

Сегодня, 20 января, союзники НАТО соберутся в Рамштайне, в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Группа стран-участниц уже пообещала добиться "беспрецедентных" поставок вооружений.