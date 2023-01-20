Больше, чем все предыдущие: Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Финляндия предоставит Украине двенадцатый пакет военной помощи, который будет больше, чем предыдущие. Его стоимость составляет более 400 миллионов евро, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте министерства обороны Финляндии.
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"Украина все еще нуждается в поддержке в обороне. Набор оборонного оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой из предоставленных нами. Финляндия поставляет Украине тяжелое вооружение и боеприпасы", - заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.
Детали
С целью обеспечения безопасной доставки помощи детали относительно ее содержания, способа и графика доставки не будут сообщаться более подробно, отметили в МО Финляндии. Однако, в министерстве указали, что пакет будет включать оружие, которое ранее запрашивала Украина, учитывая ресурсное положение Сил обороны страны.
Отмечается, что предоставление части этого оружия стало возможным благодаря активизации двустороннего сотрудничества Финляндии и Швеции. Согласно декларации о намерениях, которая будет подписана сегодня, Финляндия передаст Украине материалы, а Швеция выражает готовность поддержать Финляндию при необходимости. Министерства обороны стран обсудили, что и в каких объемах могут передать Украине, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.
Напомним
Сегодня, 20 января, союзники НАТО соберутся в Рамштайне, в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Группа стран-участниц уже пообещала добиться "беспрецедентных" поставок вооружений.