Сьогодні відбудеться зустріч у "Рамштайн"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Союзники НАТО зберуться в п'ятницю в Рамштайні, в Німеччині, щоб обговорити військову допомогу Україні. Група країн-учасниць вже пообіцяла домогтися "безпрецедентних" постачань озброєнь. Про це повідомляє УНН.
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У центрі уваги – питання про танки Leopard 2 – вони стоять на озброєнні багатьох країн, які висловлюють готовність відправити їх Україні, але для передачі може бути потрібний дозвіл країни-виробника, Німеччини.
Як заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, кілька країн оголосять про відправку танків Leopard в Україну на зустрічі.
Раніше Німеччина заявила, що дасть згоду на відправку в Україну танків Leopard, якщо США дадуть аналогічну згоду на постачання своїх важких танків Abrams. Президент США Джо Байден у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем не погодився з цією умовою.
Нагадаємо
Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2. Про це заявив очільник МЗС Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі.
Литва передасть Україні два гелікоптери Мі-8 та зенітні установки L-70 у рамках нового пакету військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Литви Арідас Анушаускас.