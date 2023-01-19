Велика Британія оголосила про нову військову допомогу Україні

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"Велика Британія вирішила піти далі і швидше у питанні допомоги Україні та поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", — заявив Клеверлі.

Нагадаємо

І німецькі, і американські ЗМІ повідомляли, що Берлін не погодиться надати Україні танки Leopard, якщо Вашингтон не прийме подібного рішення, але Київ отримав низку інших броньованих машин.

Британія минулих вихідних пообіцяла надати Україні танки Challenger 2, ставши першою країною, яка оголосила про надання Києву західних важких танків.

Минулого тижня Німеччина та Сполучені Штати заявили, що нададуть відповідно броньовані машини Bradley та Marder, а Франція також пообіцяла надати легкі танки AMX-10 RC.