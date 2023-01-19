Великобритания объявила о новой военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2, — глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли, передает УНН.
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"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", — заявил Клеверли.
Напомним
И немецкие, и американские СМИ сообщали, что Берлин не согласится предоставить Украине танки Leopard, если Вашингтон не примет подобного решения, но Киев получил ряд других бронированных машин.
Британия в минувшие выходные пообещала предоставить Украине танки Challenger 2, став первой страной, объявившей о предоставлении Киеву западных тяжелых танков.
На прошлой неделе Германия и Соединенные Штаты заявили, что предоставят соответственно бронированные машины Bradley и Marder, а Франция также пообещала предоставить легкие танки AMX-10 RC.