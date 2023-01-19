Великобритания объявила о новой военной помощи Украине

Цитата

"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники", — заявил Клеверли.

Напомним

И немецкие, и американские СМИ сообщали, что Берлин не согласится предоставить Украине танки Leopard, если Вашингтон не примет подобного решения, но Киев получил ряд других бронированных машин.

Британия в минувшие выходные пообещала предоставить Украине танки Challenger 2, став первой страной, объявившей о предоставлении Киеву западных тяжелых танков.

На прошлой неделе Германия и Соединенные Штаты заявили, что предоставят соответственно бронированные машины Bradley и Marder, а Франция также пообещала предоставить легкие танки AMX-10 RC.