Прем'єр Великої Британії підтвердив плани щодо відправлення танків Challenger 2 Україні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 17894 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 39255 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 47528 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 57883 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 100158 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 57852 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 120930 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 85426 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 64860 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 120009 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 62043 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 50507 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 119240 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 54928 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 51498 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 100120 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 120251 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 120906 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 237234 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 285603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 52162 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 55582 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 33657 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 37671 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 52890 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Прем'єр Великої Британії підтвердив плани щодо відправлення танків Challenger 2 Україні

Київ • УНН

 • 583676 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що Велика Британія прагне посилити підтримку Україні, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем, під час телефонної розмови із Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба британського уряду, пише УНН.

Прем'єр Великої Британії підтвердив плани щодо відправлення танків Challenger 2 Україні

Цитата

"Прем'єр-міністр сьогодні розмовляв із Президентом України Зеленським. Лідери розмірковували про нинішній стан війни росії в Україні, коли послідовні українські перемоги відтісняють російські війська та посилюють їхні військові та моральні проблеми. Вони погодились із необхідністю скористатися цим моментом, прискоривши глобальну військову та дипломатичну підтримку України. Прем'єр-міністр наголосив на прагненні Великої Британії посилити нашу підтримку Україні, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем", - ідеться у повідомленні британського уряду.

Як вказано, "прем'єр-міністр та президент Зеленський вітали інші міжнародні зобов'язання у цьому ключі, зокрема пропозицію Польщі надати роту танків Leopard".

Прем'єр-міністр Сунак підкреслив, що "він і весь уряд Великої Британії інтенсивно працюватимуть з міжнародними партнерами, щоб швидко надати підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками переговорів, що подякував прем'єр-міністру Великої Британії за рішення про "непробивну" підтримку, які не лише посилять Україну на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24