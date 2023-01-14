Прем'єр Великої Британії підтвердив плани щодо відправлення танків Challenger 2 Україні

Цитата

"Прем'єр-міністр сьогодні розмовляв із Президентом України Зеленським. Лідери розмірковували про нинішній стан війни росії в Україні, коли послідовні українські перемоги відтісняють російські війська та посилюють їхні військові та моральні проблеми. Вони погодились із необхідністю скористатися цим моментом, прискоривши глобальну військову та дипломатичну підтримку України. Прем'єр-міністр наголосив на прагненні Великої Британії посилити нашу підтримку Україні, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем", - ідеться у повідомленні британського уряду.

Як вказано, "прем'єр-міністр та президент Зеленський вітали інші міжнародні зобов'язання у цьому ключі, зокрема пропозицію Польщі надати роту танків Leopard".

Прем'єр-міністр Сунак підкреслив, що "він і весь уряд Великої Британії інтенсивно працюватимуть з міжнародними партнерами, щоб швидко надати підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками переговорів, що подякував прем'єр-міністру Великої Британії за рішення про "непробивну" підтримку, які не лише посилять Україну на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів.