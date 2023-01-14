Премьер Великобритании подтвердил планы по отправке танков Challenger 2 Украине

Цитата

"Премьер-министр сегодня разговаривал с Президентом Украины Зеленским. Лидеры размышляли о нынешнем состоянии войны россии в Украине, когда последовательные украинские победы оттесняют российские войска и усиливают их военные и моральные проблемы. Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом, ускорив глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины. Премьер-министр подчеркнул стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - говорится в сообщении британского правительства.

Как указано, "премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в частности предложение Польши предоставить роту танков Leopard".

Премьер-министр Сунак подчеркнул, что "он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по итогам переговоров, что поблагодарил премьер-министра Великобритании за решение о "непробиваемой" поддержке, которые не только усилят Украину на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров.