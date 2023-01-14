"Правильний сигнал для інших партнерів": Зеленський подякував прем'єру Британії за рішення про "непробивну" підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за рішення про "непробивну" підтримку, які не лише посилять Україну на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів, після повідомлень про танки, пише УНН.
Цитата
"Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - написав Зеленський у Twitter.
Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром @RishiSunak подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023
Доповнення
Як повідомив раніше британський таблоїд The Sun, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак "згоден відправити танки до України", нібито йдеться про чотири бойові танки Challenger 2, і ще вісім нібито з'являться найближчим часом.
Посилаючись на джерело на Даунінг-стріт, таблоїд повідомляє, що Сунак мав проінформувати про це Президента України Володимира Зеленського у суботу.
Це зробить Велику Британію першою західною державою, яка поставить Києву основні бойові танки — важливий крок, зроблений попри побоювання всередині НАТО, що росіяни можуть розцінити це як серйозну ескалацію війни, відзначає Sky News.