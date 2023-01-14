"Правильный сигнал для других партнеров": Зеленский поблагодарил премьера Британии за решение о "непробиваемой" поддержке

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"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с Премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров", - написал Зеленский в Twitter.

Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. У розмові з Прем'єр-міністром @RishiSunak подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів.

Дополнение

Как сообщил ранее британский таблоид The Sun, премьер-министр Великобритании Риши Сунак "согласен отправить танки в Украину", якобы речь идет о четырех боевых танках Challenger 2, и еще восемь якобы появятся в ближайшее время.

Ссылаясь на источник на Даунинг-стрит, таблоид сообщает, что Сунак должен был проинформировать об этом Президента Украины Владимира Зеленского в субботу.

Это сделает Великобританию первой западной державой, которая поставит Киеву основные боевые танки — важный шаг, сделанный несмотря на опасения внутри НАТО, что россияне могут расценить это как серьезную эскалацию войны, отмечает Sky News.