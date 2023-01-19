Україна може отримати сотні танків Leopard: у Литві анонсували гарні новини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн оголосять про відправку танків Leopard в Україну на завтрашній зустрічі міністрів оборони “Рамштайн” у Німеччині. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.
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“Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно”, — заявив він. За словами прем’єр-міністра, загальна кількість бронетехніки досягне сотні.
Очікується, що потенційні поставки танків Leopard будуть одними з головних у порядку денному, коли широка група країн, включаючи США, зустрінеться в 20 січня на німецькій авіабазі Рамштайн.
Доповнення
Лідери 11 країн зробили спільну заяву, в якій пообіцяли продовжити надання “безпрецедентної допомоги” Україні. Зокрема, країни зобов’язались спільно домогтися надання Україні бойових танків, важкої артилерії, засобів ППО та інших засобів.
Окрім цього, представники держав планують закликати своїх колег під час засідання у форматі “Рамштайн” приєднатися до них у підтримці України задля забезпечення її перемоги у 2023 році.