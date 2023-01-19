Лідери 11 країн зобов'язалась домогтись надання "безпрецедентної допомоги" Україні

Цитата

“Ми, міністри оборони Естонії, Великобританії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, Словаччини та Іспанії зустрілися сьогодні, 19 січня, щоб підтвердити нашу незмінну рішучість підтримувати Україну в її героїчному опорі проти незаконної та неспровокованої російської агресії”, – йдеться у заяві.

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Зокрема, країни зобов'язались спільно домогтися надання Україні бойових танків, важкої артилерії, засобів ППО та інших засобів.

Окрім цього, представники держав планують закликати своїх колег під час засідання у форматі “Рамштайн” приєднатися до них у підтримці України задля забезпечення її перемоги у 2023 році.

Доповнення

Польща оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Також Україна отримає від Данії 19 самохідних артилерійських установок “Caesar”.