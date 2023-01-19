Україна отримає від Данії 19 артилерійських установок “Caesar”

Цитата

“19 САУ “Caesar” отримаємо від Данії”, – написав він.

Доповнення

Наприкінці грудня Уряд та парламентські партії Данії ухвалили рішення про виділення 300 мільйонів данських крон (майже 43 млн доларів США) для закупівлі додаткової зброї для України.