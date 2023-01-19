Україна отримає від Данії 19 артилерійських установок “Caesar”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Україна отримає від Данії 19 самохідних артилерійських установок “Caesar”. Про це у своєму Телеграм повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
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“19 САУ “Caesar” отримаємо від Данії”, – написав він.
Доповнення
Наприкінці грудня Уряд та парламентські партії Данії ухвалили рішення про виділення 300 мільйонів данських крон (майже 43 млн доларів США) для закупівлі додаткової зброї для України.