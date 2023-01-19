Украина получит от Дании 19 артиллерийских установок "Caesar"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Украина получит от Дании 19 самоходных артиллерийских установок “Caesar”. Об этом в своем Телеграм сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
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“19 САУ “Цезарь” получим от Дании”, – написал он.
Дополнение
В конце декабря Правительство и парламентские партии Дании приняли решение о выделении 300 миллионов датских крон (почти 43 млн долларов США) для закупки дополнительного оружия для Украины.