Лидеры 11 стран обязалась добиться предоставления "беспрецедентной помощи" Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Лидеры 11 стран сделали совместное заявление, в котором пообещали продолжить предоставление "беспрецедентной помощи" Украине. Об этом говорится в совместной декларации представителей стран, передает УНН.
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“Мы, министры обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы, а также представители Дании, Чехии, Германии, Нидерландов, Словакии и Испании встретились сегодня, 19 января, чтобы подтвердить нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ее героическом сопротивлении против незаконной и неспровоцированной российской агрессии”, – говорится в заявлении.
Детали
В частности, страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и других средств.
Кроме этого, представители государств планируют призвать своих коллег во время заседания в формате “Рамштайн” присоединиться к ним в поддержке Украины для обеспечения ее победы в 2023 году.
Дополнение
Польша объявила о новом пакете военной помощи для Украины.
Также Украина получит от Дании 19 самоходных артиллерийских установок “Caesar”.