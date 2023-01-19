Лидеры 11 стран обязалась добиться предоставления "беспрецедентной помощи" Украине

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“Мы, министры обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы, а также представители Дании, Чехии, Германии, Нидерландов, Словакии и Испании встретились сегодня, 19 января, чтобы подтвердить нашу неизменную решимость поддерживать Украину в ее героическом сопротивлении против незаконной и неспровоцированной российской агрессии”, – говорится в заявлении.

Детали

В частности, страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и других средств.

Кроме этого, представители государств планируют призвать своих коллег во время заседания в формате “Рамштайн” присоединиться к ним в поддержке Украины для обеспечения ее победы в 2023 году.

Дополнение

Польша объявила о новом пакете военной помощи для Украины.

Также Украина получит от Дании 19 самоходных артиллерийских установок “Caesar”.