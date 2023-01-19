Польща оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що у нього увійде

Деталі

Так, до нового пакету допомоги увійдуть зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них. Також країна готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиниць боєприпасів, але лише в рамках ширшої коаліції.

Окрім цього наголошується, що Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.

Наразі тривають постачання 155-мм гаубиць КРАБ та різні види боєприпасів. Польща пообіцяла проводити постійну медичну та інженерну підготовку.

Доповнення

Україна отримає від Данії 19 самохідних артилерійських установок “Caesar”.