Польща оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що у нього увійде
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Польща оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть зенітні гармати С-60 та 155-мм гаубиці AHS Krab. Про це йдеться у спільній декларації 11 країн НАТО, передає УНН.
Деталі
Так, до нового пакету допомоги увійдуть зенітні установки С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них. Також країна готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиниць боєприпасів, але лише в рамках ширшої коаліції.
Окрім цього наголошується, що Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.
Наразі тривають постачання 155-мм гаубиць КРАБ та різні види боєприпасів. Польща пообіцяла проводити постійну медичну та інженерну підготовку.
Доповнення
Україна отримає від Данії 19 самохідних артилерійських установок “Caesar”.