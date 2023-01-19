Польша объявила о новом пакете военной помощи для Украины: что в него войдет

Детали

Так, в новый пакет помощи войдут зенитные установки С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним. Также страна готова передать роту танков Leopard 2 с 1000 единиц боеприпасов, но только в рамках более широкой коалиции.

Кроме этого отмечается, что Польша уже передала 42 боевые машины пехоты вместе с комплектом подготовки для двух механизированных батальонов.

Сейчас продолжаются поставки 155-мм гаубиц КРАБ и различные виды боеприпасов. Польша пообещала проводить постоянную медицинскую и инженерную подготовку.

Дополнение

Украина получит от Дании 19 самоходных артиллерийских установок “Caesar”.