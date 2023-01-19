Украина может получить сотни танков Leopard: в Литве анонсировали хорошие новости

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“Некоторые из стран обязательно пришлют в Украину танки Leopard, это точно”, — заявил он. По словам премьер-министра, общее количество бронетехники достигнет сотни.

Ожидается, что потенциальные поставки танков Leopard будут одними из главных в повестке дня, когда широкая группа стран, включая США, встретится в 20 января на немецкой авиабазе Рамштайн.

Дополнение

Лидеры 11 стран сделали совместное заявление, в котором пообещали продолжить предоставление “беспрецедентной помощи” Украине. В частности, страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и других средств.

Кроме этого, представители государств планируют призвать своих коллег во время заседания в формате “Рамштайн” присоединиться к ним в поддержке Украины для обеспечения ее победы в 2023 году.