Сегодня состоится встреча в "Рамштайн"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Союзники НАТО соберутся в пятницу в Рамштайне, в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Группа стран-участниц уже пообещала добиться "беспрецедентных" поставок вооружений. Об этом сообщает УНН.
Детали
В центре внимания – вопрос о танках Leopard 2 – они стоят на вооружении многих стран, которые выражают готовность отправить их Украине, но для передачи может потребоваться разрешение страны-производителя, Германии.
Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, несколько стран объявят об отправке танков Leopard в Украину на встрече.
Ранее Германия заявила, что даст согласие на отправку в Украину танков Leopard, если США дадут аналогичное согласие на поставку своих тяжелых танков Abrams. Президент США Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем не согласился с этим условием.
Напомним
Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.
Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитные установки L-70 в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Литвы Аридас Анушаускас.