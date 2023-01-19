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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19301 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня состоится встреча в "Рамштайн"

Киев • УНН

 • 1550946 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Союзники НАТО соберутся в пятницу в Рамштайне, в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине. Группа стран-участниц уже пообещала добиться "беспрецедентных" поставок вооружений. Об этом сообщает УНН.

Сегодня состоится встреча в "Рамштайн"

Детали

В центре внимания – вопрос о танках Leopard 2 – они стоят на вооружении многих стран, которые выражают готовность отправить их Украине, но для передачи может потребоваться разрешение страны-производителя, Германии.

Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, несколько стран объявят об отправке танков Leopard в Украину на встрече.

Ранее Германия заявила, что даст согласие на отправку в Украину танков Leopard, если США дадут аналогичное согласие на поставку своих тяжелых танков Abrams. Президент США Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем не согласился с этим условием.

Напомним

Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

Литва передаст Украине два вертолета Ми-8 и зенитные установки L-70 в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Литвы Аридас Анушаускас.

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