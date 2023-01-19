Литва передасть Україні два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70 на 125 млн євро

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"Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Мі-8", – написав Анушаускас.

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Він додав, що загальна сума пакету військової допомоги для України складатиме близько 125 млн євро.

Доповнення

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що єдиним способом завершити війну в Україні є надання західними союзниками зброї, зокрема танків, для протидії російським атакам.