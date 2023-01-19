Литва передаст Украине два вертолета Mи-8 и зенитные установки L-70 на 125 млн евро

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"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый летальный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", – написал Анушаускас.

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Он добавил, что общая сумма пакета военной помощи для Украины составит около 125 млн евро.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что единственным способом завершить войну в Украине является предоставление западными союзниками оружия, в частности танков, для противодействия российским атакам.