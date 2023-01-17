МЗС Литви: єдиним способом завершити війну в Україні є надання більшої кількості зброї

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"Усе ще триває дискусія на Заході про закінчення війни, і є ті, хто вважає, що, можливо, заморожений конфлікт був би кращим, з чим я повністю не згоден", — сказав Ландсбергіс і зазначив, що таке мислення, на його думку, становить для деяких країн головну перешкоду в наданні зброї, якої потребують українці.

На запитання, чи повинні німці робити більше для України, міністр закордонних справ Литви дав ствердну відповідь, зазначивши, що багато країн раніше закупили танки німецького виробництва.

Нагадаємо

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні всю зброю для подолання російської агресії та не дати сісти за стіл переговорів.