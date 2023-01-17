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МЗС Литви: єдиним способом завершити війну в Україні є надання більшої кількості зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що єдиним способом завершити війну в Україні є надання західними союзниками зброї, зокрема танків, для протидії російським атакам. Про це він сказав у інтерв’ю CNN, передає УНН.

МЗС Литви: єдиним способом завершити війну в Україні є надання більшої кількості зброї

Деталі

"Усе ще триває дискусія на Заході про закінчення війни, і є ті, хто вважає, що, можливо, заморожений конфлікт був би кращим, з чим я повністю не згоден", — сказав Ландсбергіс і зазначив, що таке мислення, на його думку, становить для деяких країн головну перешкоду в наданні зброї, якої потребують українці.

На запитання, чи повинні німці робити більше для України, міністр закордонних справ Литви дав ствердну відповідь, зазначивши, що багато країн раніше закупили танки німецького виробництва.

Нагадаємо 

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні всю зброю для подолання російської агресії та не дати сісти за стіл переговорів.

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