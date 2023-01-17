МИД Литвы: единственным способом завершить войну в Украине является предоставление большего количества оружия

Детали

"Все еще продолжается дискуссия на Западе об окончании войны, и есть те, кто считает, что, возможно, замороженный конфликт был бы лучше, с чем я полностью не согласен", — сказал Ландсбергис и отметил, что такое мышление, по его мнению, составляет для некоторых стран главное препятствие в предоставлении оружия, в котором нуждаются украинцы.

На вопрос, должны ли немцы делать больше для Украины, министр иностранных дел Литвы дал утвердительный ответ, отметив, что многие страны ранее закупили танки немецкого производства.

Напомним

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал предоставить Украине все оружие для преодоления российской агрессии и не дать сесть за стол переговоров.