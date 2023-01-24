Зеленский встретился с президентом Финляндии

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«Приветствую в Украине Президента Финляндии Саули Ниинистё. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Миграционная служба Финляндии автоматически продлевает временный вид на жительство для украинцев, бежавших от войны, на год - до 4 марта 2024 года.

Сообщалось, что Финляндия предоставит Украине двенадцатый пакет военной помощи, который будет больше, чем предыдущие. Его стоимость составляет более 400 миллионов евро.