Зеленський не буде подавати обіцяні закони нинішній Раді через її незговірливість – представник Президента

"Законопроекти готові, але подаватись вони будуть тільки тоді, коли в нас буде більшість, і вони обов’язково пройдуть через Верховну Раду, тому що те, що вчора продемонструвала Рада – це ніяк не можна назвати співпрацею. Але всі закони, які передбачені в програмі Володимира Олександровича, вони вже напрацьовані і будуть подані до Верховної Ради", - зазначив Стефанчук.

За його словами, мова йде, зокрема, про закон про імпічмент, а також про зняття депутатської недоторканності.

Крім того, як зазначив Стефанчук, аналогічно Президент планує окремо подати статтю щодо незаконного збагачення

"Ми подивимось по процедурах, тому що вже поданий і один проект, і альтернативний, і ми подивимось, як нам краще зробити, щоб та стаття про незаконне збагачення, по-перше, відповідала всім вимогам, щоб Конституційний суд не міг витягнути її за гачок і завалити всю систему і поставити в небезпеку всю країну, - щоб вона була зрозуміло, грамотно виписана, а по процедурі – була прийнята у Верховній Раді", - додав представник Президента.

При цьому він додав, що вчорашнє голосування у Верховній Раді свідчить про нездатність нинішнього складу парламенту співпрацювати й домовлятися із головою держави.

"Для нас це є приклад того, що Верховна Рада є просто недоговороздатною по якихось питаннях співпраці з Президентом. Президент робить з цього висновки", - наголосив він.

Нагадаємо, народні депутати провалили голосування за президентські законопроекти.



