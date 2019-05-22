У Зеленського сумніваються у бажанні нардепів змінювати виборчий закон

"Великого бажання приймати цей кодекс, на превеликий жаль, ми не бачимо. Ми говоримо про те, що вчора під час спілкування (Президента з головами парламентських фракцій – ред.) дійшли саме до того компромісу, який був внесений в зал", - зазначив Стефанчук.

За його словами, час для ухвалення відповідних законів про зміну виборчої системи ще є, втім наразі депутати не виявили бажання реалізовувати домовленості на практиці.

При цьому він додав, що команда нового Президента зацікавлена в тому, щоб парламентські вибори пройшли за новим законом, зокрема – з відкритими виборчими списками і нижчим прохідним порогом. Втім, оскільки в результаті консультацій з'ясувалось, що забезпечити відкриті списки на найближчих виборах буде неможливо технічно, було вирішено залишити закриті списки.

"Це не найкращий варіант, на мій погляд, але це точно не гречкосійна мажоритарка", - прокоментував це представник Президента у ВРУ.

"Ми внесли цей законопроект – ми отримали відповідь парламенту", - резюмував Стефанчук, додавши, що зміна виборчого законодавства повністю залежить від рішення Верховної Ради.

Нагадаємо, вчора УНН повідомляв, що команда Президента уже на завтрашній ранок готує зміни до закону про вибори в частині вилучення норм щодо мажоритарної системи й зниження прохідного бар'єру до 3%.

Станом на сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада не включила до порядку денного законопроект про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".